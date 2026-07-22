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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дэмиан Лиллард выучил китайские фразы, чтобы порадовать Ян Ханьсэня

Центровой «Блэйзерс»  Ян Ханьсэнь рассказал о красивом жесте со стороны звездного разыгрывающего команды Дэмиана Лилларда во время дебютного сезона 21-летнего китайца в НБА .

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