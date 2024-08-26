В Архангельске работает Студия хорошего самочувствия

В последнюю неделю августа занятия будут проходить на свежем воздухе.Проект «Студия оздоровительных танцев» реализуется Архангельским областным центром общественного здоровья и медицинской профилактики уже более десяти лет.
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