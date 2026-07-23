Прогнозируется, что сектор криптовалют увеличит экономику США на миллиарды долларов

Ожидается, что сектор криптовалют, хотя и невелик по количеству прямых рабочих мест, значительно укрепит экономику Соединенных Штатов, внося примерно $55 миллиардов к 2026 году, Недавнее исследование Национальной ассоциации криптовалют (NCA) и Группы прагматической политики (PPG) показывает.