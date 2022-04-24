Единая лига ВТБ. Плей-офф. ЦСКА примет «Нижний Новгород», «Локомотив-Кубань» встретится дома с «Пармой»

В воскресенье, 24 апреля, пройдут вторые матчи в двух сериях 1/4 финала плей-офф Единой лиги ВТБ. Московский ЦСКА примет на своей площадке «Нижний Новгород» (1-0).
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