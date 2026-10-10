Ночная массированная атака БПЛА на Ростовскую область

В ночь на 10 октября 2026 года Ростовская область подверглась одной из самых массированных атак беспилотников за последнее время.
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