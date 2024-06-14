Аудитор Пентагона обнаружил завышение цен на американское оружие для Украины

Аудитор Пентагона обнаружил завышение цен на оружие для Украины еще на $1,9 млрд Аудитор Пентагона обнаружил завышение цен на оружие для Вооруженных сил Украины (ВСУ), поставляемое США, еще на 1,9 миллиарда долларов.
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