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«Так её! Русские туристы совсем оборзели»: абхазцы избили россиянку, отказавшуюся платить за проход к замку в Гагре

«Так её! Русские туристы совсем оборзели»: абхазцы избили россиянку, отказавшуюся платить за проход к замку в Гагре

Телеканал "78" Туристка из России была атакована абхазцами, собирающими «дань» у замка принца Ольденбургского в Гагре.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя олег архипов
олег архипов

Народ.. Ну зачем вы претесь в эту жуть? Что, нет мест для прекрасного отдыха в самой России??? Уже давно интернет пестрит отзывами туристов о плохом отношении к русским. Зачем рисковать ...Сколько от России получают,а благодарности никакой.При грузинах были тише воды,ниже травы Когда наше государство начнет защищать своих граждан от произвола "братских" народов . Абхазы совсем охамели , сидят на шее у России , работать не хотят Зато почти у всех российские паспорта....Пенсии российские им подавай пособия подавай На фига это нам нужно ... Уж лучше с грузинами договориться о наведении там порядка

Профиль пользователя Леонид Руси
Леонид Русиизменено

Для абхазов, специально, вход на Красную площать... платный. А также все парки и площади... платные... Осмотр памятников старины... платный. Осмотр неба строго платный!!!

Профиль пользователя ALEKSANDR LIS
ALEKSANDR LIS

пока эти дикари не начнут голодать им наше законодательство по перек горла-надо прекратить выплачивать им льготы и другие вливания а иак же пенсии- где это видано что бы абхазы работали на государство- они и стажа рабочего не имеют- а пенсии получать идут-необходимо прекратить эти дотации-а станут возмущаться-отдать мх Грузии- нам комфортнее будет ездить на отдых в Грузию чем в дикую Абхазию!