«Так её! Русские туристы совсем оборзели»: абхазцы избили россиянку, отказавшуюся платить за проход к замку в Гагре

Телеканал "78" Туристка из России была атакована абхазцами, собирающими «дань» у замка принца Ольденбургского в Гагре.
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надо было вступать в конфликт 2008 на последней стадии, по просьбы валяющихся в пыли абхазов, но на наших условиях
Народ.. Ну зачем вы претесь в эту жуть? Что, нет мест для прекрасного отдыха в самой России??? Уже давно интернет пестрит отзывами туристов о плохом отношении к русским. Зачем рисковать ...Сколько от России получают,а благодарности никакой.При грузинах были тише воды,ниже травы Когда наше государство начнет защищать своих граждан от произвола "братских" народов . Абхазы совсем охамели , сидят на шее у России , работать не хотят Зато почти у всех российские паспорта....Пенсии российские им подавай пособия подавай На фига это нам нужно ... Уж лучше с грузинами договориться о наведении там порядка
Для абхазов, специально, вход на Красную площать... платный. А также все парки и площади... платные... Осмотр памятников старины... платный. Осмотр неба строго платный!!!
пока эти дикари не начнут голодать им наше законодательство по перек горла-надо прекратить выплачивать им льготы и другие вливания а иак же пенсии- где это видано что бы абхазы работали на государство- они и стажа рабочего не имеют- а пенсии получать идут-необходимо прекратить эти дотации-а станут возмущаться-отдать мх Грузии- нам комфортнее будет ездить на отдых в Грузию чем в дикую Абхазию!
Надо просто сделать ответный ход, такой же, а их у нас много, например; хочет абхазец, где- то или чего-то посетить плати .
КОГДА УЖЕ ПУТИН ПОШЛЁТ АБХАЗИЮ НА ХЕР ? СКОЛЬКО МОЖНО ИЗДЕВАТЬСЯ НАД РОССИЯНАМИ ?