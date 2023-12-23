Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Захарова заявила, что Россия отказалась финансировать созданный США комитет в ОЗХО

Захарова заявила, что Россия отказалась финансировать созданный США комитет в ОЗХО

Российская Федерация откажется от участия в финансировании навязанной Соединенными Штатами группы в Организации по запрещению химического оружия.

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Комментарии
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Вадим Скоробогатов
Всё, что создали США...Финансировать глупо...Это игра в одни ворота...На пользу только США..А другие играют роль марионеток.
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14 час.
ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
Ну и скажите , как эта организация реагировала на применение на украине фосфорных бомб , фазгена ,  как она реагировала на теракты по аммиакопроводу , а атаки на атомные станции ??? . Заставьте эту сволочную организацию вернуть все взносы с 1997 года и заплатить непомерные штрафы за причинённые ущербы
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12 час.
Гарибян Сусанна
Всё так, платить не будем.
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9 час.

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