Захарова заявила, что Россия отказалась финансировать созданный США комитет в ОЗХО

ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ

Ну и скажите , как эта организация реагировала на применение на украине фосфорных бомб , фазгена , как она реагировала на теракты по аммиакопроводу , а атаки на атомные станции ??? . Заставьте эту сволочную организацию вернуть все взносы с 1997 года и заплатить непомерные штрафы за причинённые ущербы