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Миллионы из бюджета и контракты для родственника: чем обернулась карьера экс-главы района Кубани

Миллионы из бюджета и контракты для родственника: чем обернулась карьера экс-главы района Кубани

Экс-главу Отрадненского района заподозрили в махинациях с муниципальными контрактами на 8,2 млн рублей Бывшего главу Отрадненского района Краснодарского края Андрея Волненко подозревают в превышении должностных полномочий.

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