Китай и Вьетнам договорились укреплять сотрудничество в области безопасности

Пекин, 13 ноября /Синьхуа/ -- Глава Политико-юридической комиссии ЦК КПК Чэнь Вэньцин 12 ноября в Пекине встретился с членом Политбюро ЦК Коммунистической партии Вьетнама /КПВ/, заведующим Отделом ЦК КПВ по внутренним делам Фан Динь Чаком.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)