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Китай

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Китай и Вьетнам договорились укреплять сотрудничество в области безопасности

Пекин, 13 ноября /Синьхуа/ -- Глава Политико-юридической комиссии ЦК КПК Чэнь Вэньцин 12 ноября в Пекине встретился с членом Политбюро ЦК Коммунистической партии Вьетнама /КПВ/, заведующим Отделом ЦК КПВ по внутренним делам Фан Динь Чаком.

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