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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Монтелла после 3:1 с Грузией: «Теперь Турция хочет выиграть следующий матч и выйти в плей-офф» 

Главный тренер турок высказался после победы над Грузией (3:1). «Мы нанесли 22 удара по воротам. Где-то могли сыграть аккуратнее, но в целом мне понравилось то, что я увидел.

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