Русофобия доведет до голодного будущего – Захарова предупредила Европу о последствиях Евгения КомароваОфициальный представитель МИД России Мария Захарова предрекла Европе голодное будущее из-за русофобской политики.
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