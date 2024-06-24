Муфтий Крыма уверен – Всевышний держит Россию под контролем

Эмирали Аблаев оценил нападение на храм и синагогу в Дагестане, как намерение расколоть общество. «Наше единство в национальном многообразии, и этот фактор враг пытается использовать для разобщения народов России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии