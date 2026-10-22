Владимир Зеленский, сентябрь 2026 года © Valentyn Ogirenko/ReutersМеждународные нормы не сдерживают одурманенного западной поддержкой президента Украины Владимира Зеленского — его отрезвляет только жесткий военный ответ Вооруженных сил России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Генерал-майор Лип...
- ЮШ Осужденный на 10 ...
- Кравцов: если в ш...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым