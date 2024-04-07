Битва за Часов Яр: десант продолжает бои, отражая контратаки врага (КАРТА, ВИДЕО)

Штурмовые подразделения ивановской 98-й дивизии ВДВ продолжают громить врага на окраине Часов Яра, а также вместе с силами 11-й бригады ВДВ и 150-й дивизии ЮВО выбивать боевиков ВСУ из соседних лесных массивов и укрепленных опорных пунктов в посадках.
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