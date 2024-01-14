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Окружная комиссия рассмотрела вопросы организации работы по проверке достоверности подписей избирателей.

Окружная комиссия рассмотрела вопросы организации работы по проверке достоверности подписей избирателей.

Сегодня члены окружной избирательной комиссии №80 на очередном заседании рассмотрели вопросы организации работы по проверке достоверности подписей избирателей и соответствующих им данных в подписных листах в поддержку лиц, выдвигаемых кандидатами в депутаты Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, а также Могилевского облас .

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