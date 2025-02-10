В Госдуме предложили пересчитать пенсии работающим пенсионерам

В Госдуме предложили изменить механизм перерасчета пенсий для работающих пенсионеров. Группа депутатов Государственной Думы от партии ЛДПР во главе с председателем комитета по труду и социальной политике Ярославом Ниловым выступила с инициативой о внесении изменений в порядок перерасчета страховой ….