В Госдуме предложили пересчитать пенсии работающим пенсионерам

В Госдуме предложили изменить механизм перерасчета пенсий для работающих пенсионеров. Группа депутатов Государственной Думы от партии ЛДПР во главе с председателем комитета по труду и социальной политике Ярославом Ниловым выступила с инициативой о внесении изменений в порядок перерасчета страховой ….
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