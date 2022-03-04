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Самуэльссон об отстранении россиян: «Грустно видеть такую реакцию. Они надели на себя костюм жертвы и жалеют себя – думаю, это странно»

Олимпийский чемпион по биатлону Себастьян Самуэльссон поделился мнением об отстранении российских и белорусских спортсменов от соревнований под эгидой Международного союза биатлонистов.

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