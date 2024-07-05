Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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  • ВЛАДИМИР ЯБРОВ
    Скоро мы шарахнем!!! Но умно!!!АПЛ "Иркутск" гот...
  • Александр Маркитанов
    ВСё это замечательно. Только когда кто решится шарахнуть по вмс империи зла?АПЛ "Иркутск" гот...
  • Александр Маркитанов
    да, сколько можно предупреждать?! Пора лупить. И украина вмиг загнётся. Янки всё сделали для эскалацииАПЛ "Иркутск" гот...

Дорогие машины, туалет за 800 тысяч и банкеты: за что судят верхушку МВД Петербурга

Дорогие машины, туалет за 800 тысяч и банкеты: за что судят верхушку МВД Петербурга

Сергей Савостьянов/ТАСС 21 июня 15K прочитали Хамовнический суд Москвы приступил к слушанию резонансного уголовного дела экс-помощника главы МВД и бывшего начальника санкт-петербургского главка Сергея Умнова, а также его троих высокопоставленных сотрудников.

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