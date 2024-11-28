Студенты из Алексеевского побывали в центре управления космическими полётами «Роскосмос»

Студенты Академии ГПС МЧС России в Алексеевском районе побывали в научно-исследовательском подразделении АО «ЦНИИмаш», который является базовым центром управления космическими полетами Госкорпорации «Роскосмос».
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