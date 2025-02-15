Курский фронт: танки 34-й бригады уничтожают окопавшихся в лесу оккупантов и их позиции (ВИДЕО)

Бои на Курском фронте: танки 34-й бригады уничтожают окопавшихся в лесу оккупантов и их позиции. Бойцы горной 34-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады громят боевиков ВСУ и их укрепленные позиции в лесополосах.
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