Курский фронт: танки 34-й бригады уничтожают окопавшихся в лесу оккупантов и их позиции (ВИДЕО)

Бои на Курском фронте: танки 34-й бригады уничтожают окопавшихся в лесу оккупантов и их позиции. Бойцы горной 34-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады громят боевиков ВСУ и их укрепленные позиции в лесополосах.