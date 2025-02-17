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Царьград

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Запытала до смерти 233 русских солдата под Курском: Свершилась месть. Жестокую расправу над карательницей из ВСУ публикуют от лица Поддубного

Запытала до смерти 233 русских солдата под Курском: Свершилась месть. Жестокую расправу над карательницей из ВСУ публикуют от лица Поддубного

От имени Героя России, военкора Евгения Поддубного публикуют кадры жестокой расправы над карательницей с позывным "Сокол", прибывшей из Британии и вступившей в ряды ВСУ.

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Комментарии
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Амара Карпова
Земля стекловатой грязному животному🤮💩👿🤬гори в аду с...ка💩
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