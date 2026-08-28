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Аргументы и Факты

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Политолог Дудаков объяснил активность Трампа перед выборами в Конгресс

Политолог Дудаков объяснил активность Трампа перед выборами в Конгресс

Дональд Трамп пытается активизировать внешнеполитические переговоры до выборов в Конгресс США, после которых его возможности могут заметно сократиться, заявил Telegram-каналу Lomovka политолог-американист Малек Дудаков.

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