Политолог Дудаков объяснил активность Трампа перед выборами в Конгресс

Дональд Трамп пытается активизировать внешнеполитические переговоры до выборов в Конгресс США, после которых его возможности могут заметно сократиться, заявил Telegram-каналу Lomovka политолог-американист Малек Дудаков.
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