Самый странный стратегический провал Израиля

S

Sobering

Израиль подставили. По событиям столкновения Израиля с Хамас получается трёхуровневая ситуация: 1. Израилю нужно привести все Ближне-Восточные государства в ужас перед ним, организовывая в Газе гуманитарную катастрофу, понимая, что потом хлынувшее из Газы палестинское население принесёт войну. Король Иордании прямо так и сказал: «Любое переселение палестинцев из Палестины (имеется в виду западный берег реки Иордан) приведёт к войне в Иордании». В Египте тоже создаётся напряг. Беженцы и туда перенесут дестабилизацию. И, пока все эти страны будут заняты наведением у себя порядка, Израиль построит моноэтническое государство, выстроит всё, а потом: «Ну ладно, давайте снова договариваться». 2. Надгосударственной страновой «элите» Соединённых Штатов нужны эти преступления Израиля для того, чтобы развязать большую региональную войну, в которую сейчас рискуют втянуться Соединённые Штаты по полной программе, – чего в страновой элите не понимают, а это делают глобалисты. Страновые элиты думают, что, посылая свой флот, они только усиливают потенциал Израиля (а Израиль, между прочим, наглеет именно потому, что у него за плечами – американский флот), но его наличие в этом регионе в такой момент может привести к тому, что Соединённые Штаты по полной программе впишутся в эту войну. А четыре тысячи морских пехотинцев – это вообще ни о чём для этого театра военных действий, где речь идёт о миллионах участников. И уж что-что, а американский флот не такой уж неуязвимый, тем более в Средиземном море вблизи берегов у Израиля. 3. А глобалистам как раз нужно, чтобы в результате этой большой войны был ликвидирован Израиль и Соединённые Штаты перестали быть центром концентрации управления глобального уровня, и эта эстафетная палочка перешла бы к Китаю.