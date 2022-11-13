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Чемпионка ОИ-2016 Пуиг вышла замуж

Чемпионка ОИ-2016 Пуиг вышла замуж

Олимпийская чемпионка Рио-2016 Моника Пуиг вышла замуж за экс-теннисиста Натана Ракитта. Церемония прошла в пятницу в столице Пуэрто-Рико Сан-Хуане.

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