Топливный кризис — и казахстанская подножка: НПЗ Атырау и Павлодара отказались продавать России бензин

Астана уже на ассоциируется как однозначный союзник Москвы, и это давно не новость Андрей Захарченко На фото: Атырауский нефтеперерабатывающий завод (Фото: Анатолий Устиненко/ТАСС) Материал комментируют: Игорь Юшков Два крупнейших нефтеперерабатывающих завода Казахстана — Атырауский и Павлодарский — отказались в июле поставлять бензин в Россию, несмотря на выделенные для этого квоты.