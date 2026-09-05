БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Топливный кризис — и казахстанская подножка: НПЗ Атырау и Павлодара отказались продавать России бензин

Топливный кризис — и казахстанская подножка: НПЗ Атырау и Павлодара отказались продавать России бензин

Астана уже на ассоциируется как однозначный союзник Москвы, и это давно не новость Андрей Захарченко На фото: Атырауский нефтеперерабатывающий завод (Фото: Анатолий Устиненко/ТАСС) Материал комментируют: Игорь Юшков Два крупнейших нефтеперерабатывающих завода Казахстана — Атырауский и Павлодарский — отказались в июле поставлять бензин в Россию, несмотря на выделенные для этого квоты.

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