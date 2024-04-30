Уровень безработицы в России обновил исторический минимум

По итогам марта уровень безработицы обновил исторический минимум и составил 2,7%, или 2 млн человек. Об этом сообщается в докладе Росстата о социально-экономическом положении страны за первый квартал 2024 года.
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