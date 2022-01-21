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Политолог назвал цель переговоров Лаврова и Блинкена

Цель запланированных на сегодня, 21 января, переговоров министра иностранных дел Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена в Женеве, это разрешение ситуации с безопасностью в Восточной Европе, и, в первую очередь, украинского вопроса.

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