Политолог назвал цель переговоров Лаврова и Блинкена

Цель запланированных на сегодня, 21 января, переговоров министра иностранных дел Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена в Женеве, это разрешение ситуации с безопасностью в Восточной Европе, и, в первую очередь, украинского вопроса.