Валентина Матвиенко оценила перфоманс SHAMAN с "ядерной" кнопкой, вспомнив о предателях

Спикер Совфеда раскритиковала уехавших звёзд, поставив им в пример Ярослава Дронова. Именно он недавно пел на выставке "Россия"6 ноября спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко приняла участие в марафоне "Знание".
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