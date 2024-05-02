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Дженсон Баттон: «С Хэмилтоном у Леклера будет не больше трений, чем с Сайнсом»

Чемпион «Формулы-1» 2009 года Дженсон Баттон заявил, что не ожидает проблем между Льюисом Хэмилтоном, покидающим «Мерседес», и Шарлем Леклером в «Феррари» в следующем сезоне.

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