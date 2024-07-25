Нигер отберет разрешение на разработку у любой компании при нарушении закона

Глава Национального совета спасения родины (НССР) Нигера генерал Абдурахман Тчиани заявил, что власти страны немедленно отберут разрешение на разведку и разработку месторождений у любой компании в случае нарушения ею закона и договорных условий.
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