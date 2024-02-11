Мне 39 лет. Уже через пару месяцев я пойму, правда ли к зрелым женщинам приходят сорок кошек, запах старости и воспоминания о каждом, кому отказала.
Главная «ошибка молодости», которую совершают наши женщины
Комментарии
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Сергей С
кто бы сомневался - женщина никогда ни в чём не виновата ))
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14 час.
Н
НС
племянница супруги моей была в юности очень красива, могла бы быть очень успешной. Например сделать карьеру модели или удачно выйти замуж. Но беда в том, что Бог ей не дал мозгов! Хорошие парни которые за ней ухаживали казались ей скучными - и её тянуло к алкашам и наркоманам, пить вместе - это же так классно! Никто не пытается вытянуть на правильный путь, мужик рядом просто наполняет стакан. Окончив школу она ни дня нигде не училась и не работала - вечно путалась с какой-то пьяной швалью. Родила больную дочь и оставила её на бывшего мужа, а сама ушла к очередному ранее судимому алкашу.
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32 мин.
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