Главная «ошибка молодости», которую совершают наши женщины

Н

НС

племянница супруги моей была в юности очень красива, могла бы быть очень успешной. Например сделать карьеру модели или удачно выйти замуж. Но беда в том, что Бог ей не дал мозгов! Хорошие парни которые за ней ухаживали казались ей скучными - и её тянуло к алкашам и наркоманам, пить вместе - это же так классно! Никто не пытается вытянуть на правильный путь, мужик рядом просто наполняет стакан. Окончив школу она ни дня нигде не училась и не работала - вечно путалась с какой-то пьяной швалью. Родила больную дочь и оставила её на бывшего мужа, а сама ушла к очередному ранее судимому алкашу.