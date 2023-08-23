Царьград

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Что скажет Михалков? В Казахстане безжалостно расправились с памятью о Герое Советского Союза

Что скажет Михалков? В Казахстане безжалостно расправились с памятью о Герое Советского Союза

В соседнем Казахстане продолжают бороться с памятью об общей с Россией истории.в городе Актобе на одном из домов, расположенных на улице имени Маншук Маметовой - первой казашки, удостоенной посмертно звания Героя Советского Союза, появился мурал.

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Комментарии
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Starley Вячеслав
Гниды не помнящие родства ..
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12 час.
Юрий анин
Кучму тоже возили на могилу его отца, а он уже написал Украина не Россия...и совершили Майдан...
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12 час.

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