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Артиллеристы прошлись «Ураганами» по позициям ВСУ в зоне спецоперации

Артиллеристы прошлись «Ураганами» по позициям ВСУ в зоне спецоперации

Наши артиллеристы «Ураганами» прошлись по позициям противника на купянском направлении. И благодаря этим реактивным системам залпового огня уничтожили опорный пункт ВСУ с укреплениями и большим складом боеприпасов.

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