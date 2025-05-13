Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной актрисы Нины Гребешковой

По его словам, артистка была талантливым и светлым человеком Президент России Владимир Путин направил слова глубокого соболезнования и поддержки родным и близким в связи с уходом из жизни актрисы Нины Павловны Гребешковой, вдовы режиссера Леонида Гайдая.