Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной актрисы Нины Гребешковой

По его словам, артистка была талантливым и светлым человеком Президент России Владимир Путин направил слова глубокого соболезнования и поддержки родным и близким в связи с уходом из жизни актрисы Нины Павловны Гребешковой, вдовы режиссера Леонида Гайдая.
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