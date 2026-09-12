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Газета.ру

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Си Цзиньпин: Китай в 2027 году примет председательство в БРИКС и проведет 19-й саммит

Си Цзиньпин: Китай в 2027 году примет председательство в БРИКС и проведет 19-й саммит

Китай в 2027 году примет председательство в БРИКС и проведет 19-й саммит объединения. Об этом сообщил председатель КНР Си Цзиньпин на саммите БРИКС, передает агентство Xinhua.

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