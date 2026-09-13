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Мировое обозрение

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Франция извинилась перед США после критики в сфере защиты прав человека

Франция извинилась перед США после критики в сфере защиты прав человека

Дипломатический скандал между Парижем и Вашингтоном, вспыхнувший в Женеве, получил неожиданное продолжение: французская миссия при ООН принесла США официальные извинения за публичную критику в сфере защиты прав человека.

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