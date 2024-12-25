Российским учителям начнут платить за успехи учеников

СХ

Сергей Храмов

Пока в школах не будет разделенная учеба девочек и мальчиков постоянно будут драки в школох или за их воротами школ. В школах должны девочек учить женскому направлению , а мальчиков мальчиков мужскому направлению, а то получается что учат какого то гемофродита универсала готового сменить пол. В классе должно быть только 15 учеников и уроки парами на одной паре новая тема, а на второй контрольная котрольная работа. При такой учебе не задают работу на дом для родителей, дедушек и бабушек для тиражирования пустышек отличников и медалистов, без знаний в голове и грамотными становятся родители, дедушки и бабушки. РВСН