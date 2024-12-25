Российским преподавателям начнут платить за успехи своих учеников. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко в интервью РИА Новости.
Российским учителям начнут платить за успехи учеников
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СХ
Сергей Храмов
Пока в школах не будет разделенная учеба девочек и мальчиков постоянно будут драки в школох или за их воротами школ. В школах должны девочек учить женскому направлению , а мальчиков мальчиков мужскому направлению, а то получается что учат какого то гемофродита универсала готового сменить пол. В классе должно быть только 15 учеников и уроки парами на одной паре новая тема, а на второй контрольная котрольная работа. При такой учебе не задают работу на дом для родителей, дедушек и бабушек для тиражирования пустышек отличников и медалистов, без знаний в голове и грамотными становятся родители, дедушки и бабушки. РВСН
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15 час.
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