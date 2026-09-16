Futures Rise, Oil And Yields Dip Ahead Of First Fed Hike In Three Years Futures are higher into Fed Day where consensus is for a 25bp hike, the first since July 2023, with unknown levels of communication, and the question is what the dot plot shows (see preview here).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Zero Hedge11 подписчиков
Свежие комментарии
- B Eric Swalwell Abo...
- J German Schools 'D...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым