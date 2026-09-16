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Zero Hedge

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Futures Rise, Oil And Yields Dip Ahead Of First Fed Hike In Three Years

Futures Rise, Oil And Yields Dip Ahead Of First Fed Hike In Three Years

Futures Rise, Oil And Yields Dip Ahead Of First Fed Hike In Three Years Futures are higher into Fed Day where consensus is for a 25bp hike, the first since July 2023, with unknown levels of communication, and the question is what the dot plot shows (see preview here).

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