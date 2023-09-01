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Минобороны сообщило об уничтожении третьего за ночь катера ВСУ в Черном море

Минобороны сообщило об уничтожении третьего за ночь катера ВСУ в Черном море

Киевский режим предпринял третью за текущую ночь попытку нанести удар по Крымскому мосту. Как сообщили в Минобороны РФ, около 02:20 по московскому времени в акватории Черного моря был уничтожен еще один украинский полупогружной безэкипажный катер.

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