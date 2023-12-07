Матвиенко: выборы президента будут историческими и определят вектор развития РФ

Выборы президента России назначили на 17 марта 2024 года. Председатель Совфеда Валентина Матвиенко назвала их историческим событием, которое определит вектор развития страны, сообщила пресс-служба верхней палаты парламента.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии