Валерию Карпину запретили совмещать работу в иностранном клубе и сборной России

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что в новом контракте главного тренера национальной сборной Валерия Карпина появится запрет на совмещение работы в сборной страны и зарубежном клубе.
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