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Вин Дизель показал свежее фото из нового «Риддика». На нем он вновь вернулся к...

Вин Дизель показал свежее фото из нового «Риддика». На нем он вновь вернулся к...

Вин Дизель показал свежее фото из нового «Риддика». На нем он вновь вернулся к культовому образуВин Дизель (Vin Diesel) опубликовал свежее фото со съемок фильма «Риддик: Фурия», в котором герой вернется на свою родную планету, где его ожидает встреча с могущественным врагом.

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