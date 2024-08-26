Вин Дизель показал свежее фото из нового «Риддика». На нем он вновь вернулся к культовому образуВин Дизель (Vin Diesel) опубликовал свежее фото со съемок фильма «Риддик: Фурия», в котором герой вернется на свою родную планету, где его ожидает встреча с могущественным врагом.