«Я — русский!» — заявление президента и национальная идея России

«Выступая на Валдайском форуме, Владимир Путин, вспоминая о том, как человек, в день выборов президента шагающий на избирательный участок под обстрелами ВСУ, гордо заявил иностранному журналисту “я русский”, отметил, что эти слова может повторить любой из числа почти 200 народов и этносов, населяющих Россию.