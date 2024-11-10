Русская весна
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Русская весна

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«Я — русский!» — заявление президента и национальная идея России

«Я — русский!» — заявление президента и национальная идея России

«Выступая на Валдайском форуме, Владимир Путин, вспоминая о том, как человек, в день выборов президента шагающий на избирательный участок под обстрелами ВСУ, гордо заявил иностранному журналисту “я русский”, отметил, что эти слова может повторить любой из числа почти 200 народов и этносов, населяющих Россию.

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