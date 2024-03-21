Главе ведомства будет доложено об обстоятельствах происшествий с детьми в Саратовской области

В средствах массовой информации сообщалось, что 19 марта 2024 года в городе Саратове водитель маршрутного автобуса не выпускал из транспорта несовершеннолетнюю пассажирку с ограниченными возможностями здоровья, добиваясь оплаты проезда, который девушка уже произвела.
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