В Алтайском крае машину любителя пьяной езды передали военным

Мужчину признали виновным в повторном управлении транспортным средством в состоянии опьянения В Троицком районе Алтайского края у автомобилиста изъяли Nissan X-Trail после того, как его повторно привлекли к ответственности за пьяную езду.
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