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В Новосибирске закрыли кафе с нелегальными поварами-мигрантами

В Новосибирске закрыли кафе с нелегальными поварами-мигрантами

В ходе проверки мигрантского кафе в Ленинском районе Новосибирска возбудили уголовное дело о незаконной миграции.

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