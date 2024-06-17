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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Велимир Петкович покинул пост главного тренера мужской сборной России по гандболу. Его место занял Лев Воронин

Велимир Петкович, возглавлявший команду с 2020 года, покинул свой пост. «Я много думал о том, что сказать и как сказать, даже подготовил сразу три версии – на сербском, немецком и русском языках.

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