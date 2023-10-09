Захарова назвала признание Киева в атаках на ЗАЭС холодным душем для ООН

Признание начальника Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилла Буданова об атаках Киева на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) должно стать холодным душем для Организации Объединенных Наций (ООН) и жителей государств-членов НАТО.
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