Общественная сл...
В миреОбществоЭкономикаСпортГлавное
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Общественная служба новостей

1 635 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Татьяна Бутова
    Галкин* заявил, что не собирается покидать Израиль. Значит скоро будут на Кипре.Галкин* и Пугачев...
  • Марат
    ...и обматывать их туалетной бумагой, конфискованной у наших туристов ...Милонов призвал «...
  • Маша Иванова
    Идиотизм-и кто же их использовал,а он видимо дальнейшем просчетом-себя не утруждал и сколько принесли на Алтарь жертв...Член политбюро ХА...

Захарова назвала признание Киева в атаках на ЗАЭС холодным душем для ООН

Захарова назвала признание Киева в атаках на ЗАЭС холодным душем для ООН

Признание начальника Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилла Буданова об атаках Киева на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) должно стать холодным душем для Организации Объединенных Наций (ООН) и жителей государств-членов НАТО.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх