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Газета.ру

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Intelligence: когнитивные показатели взрослых за последние годы снижаются

Intelligence: когнитивные показатели взрослых за последние годы снижаются

Ученые под руководством социолога Элизабет Дворак из Северо-Западного университета обнаружили, что когнитивные показатели взрослых жителей США за последние годы снижаются — это явление называют обратным эффектом Флинна.

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